Seit heute werden die Titel des Herstellers von Getriebeteilen hGears mit Sitz in Schramberg an der Börse Frankfurt gehandelt.Die hGears-Aktie nahm den Frankfurter Handel mit einem Erstkurs von 27,50 Euro auf und lag damit 5,77 Prozent über dem Ausgabepreis von 26 Euro. Ursprünglich war die Preisspanne bei 23 bis 31 Euro gelegen, wenige Tage zuvor wurde sie dann auf 25 bis 27 Euro eingegrenzt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Somit liegt der tatsächliche Ausgabepreis in der Mitte ...

