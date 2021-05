Neobroker boomen. In Deutschland steht dafür vor allem ein Name: Trade Republic. Das Berliner FinTech hat nun eine Kapitalrunde abgeschlossen, die alles Bisherige in Deutschland in den Schatten stellt. Mit einer Firmenbewertung von 4,3 Mrd. Euro ist Trade Republic das mit Abstand teuerste Start-up des Landes. 5,3 Mrd. Dollar bzw. 4,3 Mrd. Euro - das ist die stolze Neubewertung des Berliner FinTechs Trade Republic. Die Summe ist deutlich höher als Analysten im Vorfeld der jüngsten Kapitalrunde erwartet ...

