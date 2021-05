Den Ombudsmann für Versicherungen haben im Jahr 2020 insgesamt 13.235 zulässige Beschwerden erreicht, was einen leichten Anstieg darstellt. Pandemiebedingt sind die Eingaben in der Reiseversicherung signifikant angestiegen. Über alle Sparten hinweg seien jedoch Abhilfebereitschaft und Verständnis spürbar gewesen. Der Ombudsmann für Versicherungen, Dr. h. c. Wilhelm Schluckebier, ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts und am Bundesgerichtshof, stellte am 20.05.2021 seinen Jahresbericht ...

