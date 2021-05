Der Euro hat sich am Freitag in der Früh ein wenig höher zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.05 Uhr bei 1,2230 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch bei 1,2219 Dollar gelegen hatte. Damit bleibt der Euro weiterhin stabil über der Marke von 1,22 Dollar."Der Euro hat sich gut behauptet, was wohl auch der nachlassenden Risikoaversion geschuldet sein dürfte. Mit Unterstützung ...

