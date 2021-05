Bern/Basel (ots) - Bereits zum zwölften Mal haben santésuisse und Interpharma einen Vergleich der schweizerischen Medikamentenpreise mit dem wirtschaftlich vergleichbaren Ausland durchgeführt (AT, BE, DE, DK, FI, FR, NL, SE, UK).Der Auslandpreisvergleich beruht auf einer von beiden Partnern akzeptierten Erhebungsmethodik und ermöglicht somit eine Diskussion der relevanten Aspekte des Themas Medikamentenpreise auf einer gemeinsamen Grundlage.Die Ergebnisse des aktuellen Preisvergleichs werden an einer gemeinsamen Medienkonferenz vorgestellt, die durch Interpharma organisiert wird.Gerne laden wir Sie zur Medienkonferenz ein:Donnerstag, 27. Mai 2021, 09.00 Uhr,im Hotel Bellevue Palace, Kochergasse 3-5, Bern.In der Beilage finden Sie das Detailprogramm. Wir danken Ihnen für Ihre Anmeldung bis Dienstag, 25. Mai 2021 an ute.kamlah@interpharma.ch und freuen uns auf Ihr Erscheinen.Interpharma - René Buholzersantésuisse - Verena NoldPressekontakt:Samuel Lanzsamuel.lanz@interpharma.ch+41 79 766 38 86Original-Content von: Interpharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002276/100871165