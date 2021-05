Mit OATLY hat gestern ein schwedisches IPO an der Nasdaq Furore gemacht. Die Aktien des Herstellers von Hafermilchprodukten wurden zu einem Preis von 17 $ und damit am oberen Ende der Angebotsspanne von 15 bis 17 $ zugeteilt. Der erste Kurs wurde dann bei 22,12 $ festgestellt, rund 30 % über dem Ausgabepreis. Zum Handelsschluss notierte die Aktie dann aber nur noch rund 20 % im Plus bei 20,35 $. Vegane Nahrungsalternativen finden auch an der Börse großen Zuspruch. Auch wenn die Bewertung schon viel vorwegnimmt: Für risikofähige Anleger ist Mitspielen mit kleinem Geld erlaubt.



