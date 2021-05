Finn Hänsel hat The Iconic gegründet und Movinga restrukturiert. Er ist Craft-Beer-Brauer und Cannabis-Unternehmer. Im t3n Podcast sprechen wir über die Karriere der deutschen Startup-Koryphäe. Die Lust am Unternehmertum hat Finn Hänsel schon in jungen Jahren entdeckt: Ende der 1990er war er Vorsitzender der Jungen Union (JU). In der Jugendorganisation der Christdemokraten lernte er, Projekte zu organisieren, Themen zu setzen und Teams zu leiten. In der Politik entwickelte er erste Kompetenzen, die ihm später auf seinem Weg zum Unternehmer halfen. "Direkt danach habe ich mein erstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...