Apple und Microsoft haben es mit ihren Flagship-Stores vorgemacht. Jetzt will Google nachziehen und sein erstes Ladengeschäft in New York eröffnen. Alphabet trägt damit seinem wachsenden Hardware-Geschäft Rechnung.Noch wütet die Corona-Pandemie und viele Einzelhandelsgeschäfte bleiben geschlossen - doch die Lockdown-Maßnahmen werden weltweit zurückgefahren. In New York haben die Läden wieder offen und die Landesregierung hat die Maskenpflicht gelockert. Wohl ein guter Zeitpunkt, um ein Geschäft ...

