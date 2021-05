Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten war in den vergangenen Tagen erhebliche Nervosität zu spüren, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die Aktienmärkte hätten am 19.05. zeitweise kräftig nachgegeben, Bitcoin habe wilde Kapriolen geschlagen und auch der VIX Volatilitätsindex für den S&P 500-Index sei gestiegen. Trotz dieser Unruhe hätten die zehnjährigen Bund-Renditen ihren Anstieg fortgesetzt und lägen jetzt bei -9 BP. Die Pendants aus den USA würden sich hingegen im Wochenvergleich eher unauffällig verhalten und bei 1,66% rentieren. ...

