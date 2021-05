AUDCHF wird seit der Markierung des Jahreshochs im Februar 2021 keinen Anklang mehr bei den Käufern. Die Verortung in einem umkämpften Support könnte nun für eine nachhaltige Entscheidung sorgen. Entweder die Käufer kommen in den Markt zurück oder es folgt der nächste Kursrutsch. Klare Entscheidungslevel bietet der Tageschart. Der Kampf um den Support ist scheint entschieden Vergleicht man die Kursentwicklung der beiden Einzelwährungen in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...