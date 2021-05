Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Dienstag, 25.05.2021- (Nr. 244) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 1. Quartal 2021- (Nr. 245) Verkehrsunfälle, März 2021- (Nr. 246) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), März 2021- (Nr. 247) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 19. Kalenderwoche 2021 (im Laufe des Tages)(Nr. 21)- Zahl der Woche: Angebot und Nutzung von Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland, Jahre 2010-2020Mittwoch, 26.05.2021- (Nr. 248) Einbürgerungen, Jahr 2020- (Nr. N034) Preise für Benzin, Dieselkraftstoffe und Rohöl sowie Importe von Rohöl, Januar 2020 bis April 2021Donnerstag, 27.05.2021- (Nr. 249) Überschuldung von Privatpersonen, Jahr 2020- (Nr. 250) Baufertigstellungen, Jahr 2020- (Nr. N035) Die jüngste/älteste Gemeinde Deutschlands, 2019 - überregionale Vergleiche mit dem neuen Regionalatlas- (Nr. 251) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, April 2021 (experimenteller Frühindikator)Freitag, 28.05.2021- (Nr. 252) Entwicklung der Tarifverdienste (Vierteljährlicher Tarifindex), 4. Quartal 2020- (Nr. 253) Außenhandelspreise, April 2021- (Nr. N036) Tabakkonsum und raucherspezifische Erkrankungen, Jahre 2010-2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4921229