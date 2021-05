Nachdem der Sportartikelhersteller noch Anfang Mai bis auf 252 Euro absackte, gelang in den letzten beiden Handelswochen eine rasante Aufholjagd, welche den Kurs am Dienstag wieder bis zur ominösen 300 Euro Marke führte, an der sich die Notierung in der Vergangenheit schon mehrfach "die Zähne ausgebissen" hatte. Auch bei diesem Versuch gelang es nicht, die Widerstandslinie zu überwinden, die Aktie kam in der Folge bis auf 290 Euro zurück. Heute nun startet der nächste Anlauf, zur Stunde notiert ...

