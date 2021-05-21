FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMIGO HLDGS PLC. LS-,0025 0VG GB00BFFK8T45
AB/FROM ONWARDS 21.05.2021 10:02 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMIGO HLDGS PLC. LS-,0025 0VG GB00BFFK8T45
AB/FROM ONWARDS 21.05.2021 10:02 CET
AMIGO HOLDINGS PLC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de