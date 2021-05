Bei Brillen, mit denen man digitale Inhalte in die reale Welt einblenden kann, wurde mit einem Wettlauf zwischen Apple und Facebook gerechnet. Jetzt kam ihnen Snapchat zuvor. Die Macher der Foto-App Snapchat haben als erste in der Tech-Branche eine alltagstaugliche Computerbrille vorgestellt, mit der sich digitale Inhalte ins Blickfeld des Nutzers einblenden lassen. Die Spectacles-Brille blendet die virtuellen Objekte zugleich nur in einen eingeschränkten Teil des Blickfelds ein. Sie ist zunächst nur für von Snap ausgewählte Nutzer verfügbar und wird nicht zum Kauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...