DJ Scholz: Diskussion über 15% Steuersatz Durchbruch für Mindeststeuer

Von Andreas Kißler

LISSABON/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Diskussion über einen Satz von 15 Prozent für eine internationale Mindestbesteuerung als "Durchbruch" für die Verhandlungen zu dem Thema gewertet. "Zu sagen, dass jetzt auf der internationalen Ebene losdiskutiert werden soll bei 15 Prozent, das macht es sehr realistisch, dass wir in dem Rahmen von 140 Staaten eine Verständigung erzielen werden, aber es macht auch realistisch, dass es ein ambitionierter Ansatz ist", sagte Scholz bei seinem Eintreffen zu Sitzungen der europäischen Finanzminister in Lissabon.

"Deshalb glaube ich, ist das wirklich ein Durchbruch, wo wir jetzt sagen können, es ist mehr als realistisch, dass in der Frage der Mindestbesteuerung von großen Konzernen eine internationale Verständigung gelingt, die jahrzehntelang gefordert worden ist und nicht existiert", betonte Scholz. Es wäre "ein ganz großer Fortschritt für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft" und die Fähigkeit, die anstehenden Aufgaben zu lösen, zeigte er sich überzeugt. Es sehe sehr danach aus, dass im Sommer eine Verständigung gelinge.

Die Finanzminister kommen erstmals seit dem vergangenen Spätsommer wieder persönlich zusammen. Mehrere Teilnehmer zeigten sich darüber äußerst erfreut, unter ihnen Scholz und Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Zuletzt hatten sie sich im September 2020 in Berlin getroffen. In der portugiesischen Hauptstadt findet am Freitagmorgen zunächst ein Treffen der Eurogruppe statt.

Dessen Agenda bestimmen vor allem makroökonomische und haushaltspolitische Entwicklungen im Euroraum und Lehren aus der Corona-Krise. Gesprochen werden soll aber auch über die Bankenunion. Später am Freitag und am Samstag treffen sich dann alle 27 Finanzminister der Europäischen Union. Scholz zeigte sich mit Blick auf das EU-Aufbauprogramm "sehr stolz, dass es möglich war, die EU auf diese Stufe zu entwickeln". Nach der Krise werde man sehen, dass man einen großen Fortschritt hin zu einer Fiskalunion gemacht habe.

Le Maire sagte, der Vorschlag von 15 Prozent Mindeststeuer könne "ein guter Kompromiss sein". Es müsse aber auch eine Einigung zur Digitalsteuer geben. Frankreich werde alles dafür tun, einen Kompromiss Anfang Juli zu erreichen. Dann findet ein Finanzministertreffen der sieben führenden Industrieländer (G7) in Venedig statt. Le Maire forderte zudem eine Verbesserung des Wachstumspotenzials in Europa über die Stützungsmaßnahmen hinaus. "Die Frage ist, wollen wir von China und den USA zurückgelassen werden", sagte er. Frankreich sei entschlossen, dass Europa "in der ersten Liga bleiben" müsse. Nötig seien verstärkte Investitionen in neue Technologien.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 04:50 ET (08:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.