Um 11:18 liegt der der ATX TR mit +0.05 Prozent im Plus bei 6779 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.65% auf 74.625 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.68% auf 6.975 Euro und DO&CO mit +1.24% auf 77.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15399 (+0.18%, Ultimo 2020: 13719). Heute ist ein kleiner Verfall an den Märkten, das hat aber kaum Auswirkungen. Spannend bleibt die Erste Group: Die Aktie hat nun bereits 10 Tage Plus in Folge, was die bisher beste Serie im ATX TR 2021 bedeutet. Der Rekord in der eigenen Erste Group Börsegeschichte sind 12 Tage in Folge aus 2003, dann 11 Tage aus 2014. Der Wanderpokal im ATXPrime ist bei der UBM dank 14 Tagen in Folge. Das hat unser Robot zur Erste Group: "Zuletzt 10 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei ...

