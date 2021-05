Linz (www.anleihencheck.de) - Vorgestern hat die US-Notenbank FED ihr Sitzungsprotokoll zur FOMC-Zinssitzung im Mai veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieses Protokoll gelte als Zusammenfassung der Diskussion der Währungshüter und solle durch Projektionen Hinweise auf die künftige geldpolitische Ausrichtung der Notenbank geben. Anhand des jüngsten Protokolls lasse sich deuten, dass die Ansichten der Mitglieder auseinanderdriften würden. Zuletzt schien es eine Diskussion über restriktivere Geldpolitik noch verfrüht. Insbesondere, weil der Arbeitsmarktbericht enttäuscht habe. Dennoch würden die Stimmen lauter, welche zeitnahe Gespräche über ein Anleihe-Tapering, sprich die Reduzierung von Anleihekäufen, einfordern. Es bleibe spannend, ob es in der Juni-Zinssitzung bereits dazu kommen werde. Als Argument für USD-Stärke schienen "Diskussionen über mögliche Gespräche" den Märkten zu wenig zu sein. Dennoch sollten USD-Käufer die aktuellen Notierungen als Chance betrachten und nach Möglichkeit absichern! (21.05.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...