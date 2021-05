Unterföhring (ots) -- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News- "Meine Geschichte - das Leben von Manuel Gräfe" am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News, in der Wiederholung um 22.30 Uhr- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 21. Mai 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte", live auf Sky Sport News. Die Sendung steht ganz im Zeichen des Saisonfinals in der Fußball-Bundesliga und insbesondere des Abstiegskampfs. Mit seinen Gästen im Studio wird Patrick Wasserziehr über den Ausgang am letzten Spieltag debattieren. Zum Abstiegskampf wird es dabei auch mehrere Schalten geben. Außerdem blickt die Runde schon einmal voraus auf die Europameisterschaft nach der Kadernominierung durch Jogi Löw in dieser Woche.Zu Gast ist neben dem Sky Experten Lothar Matthäus der ehemalige Bundesliga-Trainer Roger Schmidt, der in der vergangenen Saison den PSV Eindhoven zur Vize-Meisterschaft in der niederländischen Eredivisie geführt hat. Roger Schmidt war bei mehreren Bundesligisten im Gespräch, hat aber seinen Verbleibt in Eindhoven angekündigt.Komplettiert wird die Runde vom Journalisten Tobias Altschäffl.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Meine Geschichte - das Leben von Manuel Gräfe" am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntag dürfen sich Zuschauer auf eine neue Ausgabe des Talkformats "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen, in dessen Rahmen Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft. Dabei stehen persönliche Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.In der aktuellen Episode trifft er den Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe. Aufgrund der erreichten Altersgrenze mit 47 Jahren feiert Gräfe am Wochenende beim Spiel Dortmund gegen Leverkusen nach aktuellem Stand seinen Abschied. Gräfe ist seit 1999 DFB-Schiedsrichter und leitete bislang 268 Partien in der Fußball-Bundesliga und weitere 133 Spiele in der 2. Bundesliga. 2011 wurde der gebürtige Berliner und Sportwissenschaftler zum Schiedsrichter des Jahres gekürt.Die Sendung "Meine Geschichte - das Leben von Manuel Gräfe" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4921531