DJ Bundesregierung begrüßt Waffenruhe zwischen Israel und Hamas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen begrüßt. "Das ist eine gute Nachricht. Jetzt muss es darum gehen, dass die Waffenruhe auch respektiert wird, dass sie Bestand hat", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Auch sei es nun wichtig, dass die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen rasch weiter gehen könne. Er betonte, dass nun "weiter an einem substantiellen politischen Dialog" gearbeitet werden müsse.

Am Donnerstagabend hatten sich die militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad mit Israel nach der elf Tage andauernden Eskalation auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung trat um 02.00 Uhr Ortszeit in Kraft und wurde in den ersten Stunden offenbar von beiden Seiten eingehalten.

Durch den gegenseitigen Raketenbeschuss waren seit Beginn der vergangenen Woche mehr als 240 Menschen getötet worden, die meisten davon auf palästinensischer Seite. Insgesamt feuerten die Hamas und andere Gruppen in den elf Tagen nach Angaben der israelischen Streitkräfte mehr als 4.300 Raketen in Richtung Israel ab. Die meisten wurden demnach jedoch vom israelischen Abwehrsystem "Iron Dome" abgefangen. Die israelische Armee flog massive Luftangriffe im Gazastreifen.

May 21, 2021 05:55 ET (09:55 GMT)

