"Wir sind jetzt in einer viel besseren Lage als in den letzten Monaten", sagte der Präsident der Eurogruppe und irischer Finanzminister Paschal Donohoe am Freitag, als er die wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone kommentierte. Weitere Zitate "Die Aussichten verbessern sich für die Eurozone." "Bis zum Sommer werden wir 70% der EU-Bevölkerung geimpft ...

