Die Darpa hat 580 Hacker damit beauftragt, den neuen Morpheus-Chip der Universität von Michigan zu knacken. Alle sind gescheitert. Was ist dran an Morpheus? Ein akademisches Forschungsteam an der University of Michigan arbeitet unter der Leitung des Informatikers Todd Austin an der Entwicklung eines neuen CPU-Designs mit dem Namen "Morpheus". Das soll "im Grunde unempfindlich gegen Hackerangriffe" sein. Morpheus verschlüsselt ständig seine eigenen Funktionsabläufe Bei dem sogenannten Morpheus-Chip handelt es sich um eine sichere CPU, die den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...