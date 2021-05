DJ Merkel will erste deutsch-norwegische Stromleitung einweihen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Donnerstag die erste deutsch-norwegische Stromleitung "Nordlink" einweihen. An der symbolischen Inbetriebnahme des Interkonnektors ab 12:30 Uhr nimmt sie mit der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg sowie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teil, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin ankündigte.

Die 623 Kilometer lange Hochspannungsleitung soll dem schnelleren Austausch deutscher Windenergie mit norwegischer Wasserkraft dienen. Sie hat nach Angaben des Betreibers Tennet eine Kapazität von 1.400 Megawatt, was der Leistung von fast eineinhalb konventionellen Kraftwerken entspricht. Rechnerisch kann Nordlink rund 3,6 Millionen deutsche Haushalte versorgen. Ziel ist es, künftig Stromengpässe in beiden Ländern besser auszugleichen und so die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Die Konverterstationen stehen in Wilster in Schleswig-Holstein sowie im norwegischen Tonstad. Das Nordlink-Projekt wurde von einem Konsortium realisiert, an dem zu jeweils zu 50 Prozent der norwegische Übertragungsnetzbetreiber Statnett sowie die DC Nordseekabel GmbH & Co.KG beteiligt sind. An DC Nordseekabel halten Tennet und die KfW jeweils 50 Prozent der Geschäftsanteile. DC Nordseekabel hat Bau und Genehmigungen auf deutscher Seite verantwortet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 07:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.