MARKT-AUSBLICK/Inflationsdebatte bestimmt den DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter voll im Bann der Inflationsdebatte dürften DAX & Co auch in der kommenden Woche stehen. Übergeordnet werde sich dies in einer volatilen Seitwärtsbewegung der Indizes manifestieren, heißt es von Marktstrategen. Wie in der abgelaufenen Woche werden Anleger ultranervös, sobald man sich den Allzeithochs annähert. Das untere Ende der Seitwärtsspannen wird wiederum als attraktive Einstiegsgelegenheit gesehen. Für den DAX deuten sich damit Bewegungen im Bereich zwischen 14.800 und 15.500 Punkte an. Viel Zeit dafür bleibt ihm indes nicht, denn nach dem Pfingstmontag steht nur eine verkürzte Handelswoche zur Verfügung.

Kern der Marktdebatte ist dabei, wie man mit den aktuellen Inflationszahlen umgehen soll. Denn die Daten zeigen massive Preisanstiege: In den USA sprangen die Verbraucherpreise um 4,2 Prozent, die Erzeugerpreise in Deutschland um 5,2 Prozent und in Großbritannien die Input-Preise der Unternehmen sogar um 9,9 Prozent. Damit zeigen sie das typische Muster eines breit angelegten Inflationsanstiegs, der sich langsam durch die Produktionskette hindurchfrisst. In den Verbraucherpreisen spiegelt er sich daher noch nicht vollständig.

Inflation - nur temporär oder dauerhaft?

Der Markt ist nun unsicher, ob er dies als nur "temporär" und "statistischen Basiseffekt nach Corona" werten soll - oder eben als einen strukturellen Wandel in Richtung persistenter Preissteigerungen. Angesichts der grotesk hohen Staatsverschuldung nach der Pandemie wäre letzteres verständlich. Sorgen macht dazu auch die Vehemenz, mit der die US-Notenbank betont, dies wäre alles gar nicht so schlimm. Dies sei "Pfeifen im Walde" und "sie drückt sich nur vor der Entscheidung", heißt es dazu aus dem Handel. Eine Zinserhöhung wird dabei noch nicht unbedingt angemahnt, wohl aber ein Ende der Geldschwemme in Form der Notenbank-Anleihekaufprogramme (Tapering).

Notenbanken ignorieren Inflation

Denn den meisten Anlegern ist wohl bewusst, dass die aktuelle Marktumgebung ein "Goldilocks-Szenario" ist: Geldleihen zu Mininmalzinsen und gleichzeitig eine extrem starke Wirtschaftserholung. Unter der Hand ist von Ökonomen häufig zu hören, das angemessene Zinsniveau für die USA würde aktuell um 3 Prozent Plus liegen, um eine Überhitzung der Wirtschaft samt Inflation zu verhindern. Mit ihren Beschwichtigungen erwecken die Notenbanken nun aber den Eindruck, ihre eigentliche Aufgabe zu versäumen.

Besonders empfindlich gegen Gewinnmitnahmen zeigen sich angesichts der sehr hohen Bewertung die zinssensitiven Titel, hauptsächlich Technologie- und Momentum-Aktien. Also Titel mit sehr hohen Wachstumserwartungen in der Zukunft, die bereits jetzt eingepreist sind. Bei jeder Kennzahl-Veröffentlichung, die starke Inflation signalisiert, dürften Anleger hier immer wieder in Deckung gehen.

Bitcoin und Anlagen in "heiße Luft" sind Warnsignale

Dazu kommt ein gefährlicher Über-Optimismus am Markt. So sorgte die jüngste Fondsmanager-Umfrage der Bank of America für einen Schluckauf an der Börse. Denn sie enthüllte ungeschminkt eine geradezu leichtsinnige Stimmungslage: Die Bargeldbestände der Fonds sind auf Tiefs gefallen, aber der am stärksten überlaufene Trade ist ein substanzloses Investment wie der Bitcoin. Hier waren tatsächlich 43 Prozent der Fondsmanager long, aber gleichzeitig waren sich 75 Prozent der Befragten sicher, dass es sich nur um eine "Bubble" handelt.

Das heißt, die Mehrheit dieser Anleger war sich bewusst, dass sie in "heiße Luft" investiert - mitspielen wollten sie aber trotzdem. Der folgende Crash an den Krypto-Märkten folgte daher als Lehrbuchbeispiel, was mit Marktpreisen passiert, wenn alle Mitspieler nach schlechten Nachrichten gleichzeitig aussteigen wollen.

Anleger, die auf weniger gehypte, klassische Konjunkturaktien setzen, dürften in den kommenden Wochen weitaus ruhiger schlafen können. Denn dass die Konjunktur 2021 nach Corona weiter an Fahrt aufnimmt, ist wohl derzeit das einzig Sichere an den Börsen.

