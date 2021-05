Hast du schon den neuen Werbesport (klick hier) der Raiffeisen Bank International AG (RBI) mit Markenbotschafter Novak (Djokovic) gesehen? Unter dem Motto "Always choose the best" sucht der 18-malige Grand-Slam-Sieger im Werbespot den richtigen Tennisball für einen idealen Service. "Mit dieser Geschichte kommunizieren wir die Wichtigkeit der richtigen Wahl und verbinden das mit unserem Anspruch, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...