Lieber Börsianer, in den USA ist die Teuerung zuletzt von 2,6 auf 4,2 % gestiegen. Damit steigen die Preise dort so stark wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. Das Inflationsziel der US-Notenbank von 2 % ist damit pulverisiert. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir in Europa, wenn auch noch nicht in dieser Intensität. So streben ...

