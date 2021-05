Der iMac 2021 kommt nicht nur in radikal neuem Design, sondern stellt auch ein amtliches Upgrade zum Vorgänger dar. Wie sich der Desktop im t3n-Alltag geschlagen hat, verraten wir euch im Hands-on. Der neue iMac 2021 hat mit seinen Vorgängern nicht mehr viel gemein. Apple verpasst dem Desktop das erste große Redesign seit 2012 und trifft ins Schwarze. Von der Seite betrachtet wirft der iMac die Frage auf, wie es möglich ist, die Hardware eines Desktop-Rechners in ein derart schlankes Gehäuse zu bekommen. Der iMac ist dünn - so dünn, dass man ihn fast für ein zu groß geratenes iPad Pro ...

