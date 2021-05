Wienerberger-CEO Heimo Scheuch bekommt Aktien. Der Wienerberger-Aufsichtsrat habe beschlossen, im Rahmen des anwendbaren Aktienvergütungssystems, insgesamt 40.258 Aktien der Gesellschaft ohne Zahlung einer Gegenleistung durch Heimo Scheuch zuzuteilen. Die Lieferung von zugeteilten Aktien der Gesellschaft an Heimo Scheuch soll bis Ende Mai 2021 erfolgen. Die Gesellschaft wird die Lieferungsverpflichtung aus dem Bestand eigener Aktien bedienen, heißt es in einer Mitteilung. Der Schlusskurs der Aktie der Wienerberger AG an der Wiener Börse am 20. Mai 2021 betrug EUR 31,74.

