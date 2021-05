Der USD/TRY bleibt den zweiten Tag in Folge unter Druck - Auf dem 4H-Chart sprechen die technischen Gegebenheiten weiterhin für die Bären - Der Verkäufer benötigen für einen erneuten Einstieg einen nachhaltigen Bruch unter den 100-SMA - Der USD/TRY handelt am Freitag den zweiten Tag in Folge mit negativer Tendenz, bleibt jedoch innerhalb der Range ...

Den vollständigen Artikel lesen ...