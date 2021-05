DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. Mai (21. KW)

=== M O N T A G, 24. Mai 2021 *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April ***15:45 EU/EZB, Wöchentiliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eröffnung der Sondertagung des Europäischen Rates zu Klimawandel, Beziehungen zu Russland und UK, Covid 19, Lage Nahost, Brüssel - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen D I E N S T A G, 25. Mai 2021 *** 08:00 DE/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai *** 10:30 EU/EZB-Direktor Lane, Teilnahme an Strategy Review event des Peterson Institute for International Economics *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai *** 16:00 US/Neubauverkäufe April 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der Sondertagung des Europäischen Rates, Brüssel M I T T W O C H, 26. Mai 2021 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen April 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai 09:00 DE/OHB SE, Online-HV 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 10:00 DE/Wacker Neuson SE, Online-HV 10:00 DE/1&1 Drillisch AG, Online-HV 10:00 DE/Hellofresh SE, Online-HV 10:30 DE/Indus Holding AG, Online-HV 10:45 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Rede beim Innovationstag des BMAS "Weiterbildungsrepublik. Qualifiziert für morgen", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Bundestag, Fragestunde, Berlin 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Digitale Bürgerdialogreihe mit Ehrenamtlern in der Pandemie - u.a. Caritas, Diakonie, Tafel, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - Märkte/Börsenfeiertag Singapur D O N N E R S T A G, 27. Mai 2021 *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q, Grünwald *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni *** 08:00 CH/Handelsbilanz April *** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, Online-HV *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Online-HV 11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV 11:00 DE/United Internet AG, Online-HV 11:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), Online-HV *** 11:45 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede be Konferenz von EU-Kommission und EZB zu finanzieller Integration 12:00 DE/Hornbach Baumarkt AG, ausführliches Jahresergebnis, Bornheim 12:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Bornheim 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, "Rede zur Inbetriebnahme der Nordlink-Stromtrasse", Berlin 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, "Rede zur Inbetriebnahme der Nordlink-Stromtrasse", Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Ministerpräsidenten, Impfgipfel (per Videokonferenz), Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Forum New Economy *** 17:00 EU/EZB Direktorin Schnabel, Gespräch mit Laurence Tubiana, CEO of European Climate Foundation, at Global Solutions Summit/Forum New Economy - DE/LEG Immobilien SE, Online-HV - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme am EU-Rat "Wettbewerbsfähigkeit", Brüssel - DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Online-HV F R E I T A G, 28. Mai 2021 *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 1Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundesforschungsministerin Karlizcek, Onlinedialog digitaler Wandel in der beruflichen Bildung, Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 11:30 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, italienischer Ministerpräsident Draghi, Panelgespräch beim Global Solutions Summit, Berlin *** 13:00 EU/EZB. Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Online- Seminar von Florence School of Banking und Finance on the topic *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) *** - EU/G7, virtuelles Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00) - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme am EU-Rat "Wettbewerbsfähigkeit", Brüssel - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Moody's); Irland (S&P); Schweiz (Moody's); Türkei (S&P) ===

