Vor allem die Tesla-Aktie macht einigen Aktionären in letzter Zeit Sorgen. Im Januar noch bei 883 Dollar, fiel sie bis jetzt um 32 Prozent auf 598 Dollar. Dazu kam diese Woche noch die Info, dass der als Kult-Investor hoch anerkannte Michael Burry (genial verfilmt in "The Big Short") mit Optionen auf ein Volumen von 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...