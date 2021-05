Webassembly ist seit 2019 einer der Web-Standards des W3C. Nur was genau steckt eigentlich dahinter? Unser Artikel gibt euch einen Überblick und verrät, wie Webentwickler am besten starten. Der Gedanke hinter Webassembly: Software in Programmiersprachen wie Go, Rust, C++ oder sogar Cobol schreiben und sie im Browser für die End-User verfügbar machen. Ohne vorherige Installation und mit nahezu nativer Performance. Schöne Vorstellung? Seit das World Wide Web Konsortium - besser unter der Abkürzung W3C bekannt - Webassembly im Dezember 2019 zum Web Standard erklärt hat, ist das ...

