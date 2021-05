Der DAX kann am heutigen Freitag weiter zulegen und notiert aktuell mit 0,60% bei 15.463 Punkten im Plus. Und nimmt damit Kurs auf den Widerstandsbereich zwischen 15.500/15.550 Punkten. Wie erwartet ist der DAX nachhaltig über den 10er-EMA angestiegen und hat damit ein bullishes Signal generiert. Das zuvor genannte offene Gap bei 15.344 Punkten wurde ebenfalls geschlossen. Damit ist nur noch das am Vortag genannte Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...