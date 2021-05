Der US-Leitindex bewegt sich zwischen zwei relativ eng beieinander liegenden Preiszonen hin und her, in denen Nachfrage beziehungsweise Angebot ein weiteres Vorankommen in die jeweilige Richtung verhindern. Von Andreas Büchler. Sowohl die Kaufbereitschaft um 33.300 / 33.500 als auch der Abgabedruck, der nur knapp darüber bei 35.100 messbar war, wirken auf die Kursentwicklung des Dow ein. Beide Grenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...