Anleger staunten wohl nicht schlecht, als am Montag die CEOs des Telekommunikationsriesen AT&T (WKN A0HL9Z) und des Medien-Konzerns Discovery (WKN A0Q90G) gemeinsam zur Pressekonferenz luden. Was war passiert? - Der amerikanische Telekom-Konzern AT&T will sein Medien-Geschäft - zu dem vor allem Time Warner gehört - nach wenigen Jahren bereits wieder aus dem Konzern ausgliedern und mit dem Wettbewerber Discovery verschmelzen. Damit entsteht ein neuer Mediengigant. - Discovery und AT&T wollen mit ...

