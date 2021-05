Das Unternehmen erzielte in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von insgesamt 3,45 Mrd. Euro. Das entspricht einem Wachstum von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Norden und Westen Europas wurde vor allem im Privatmarkt eine verstärkte Nachfrage nach Heizungs- und Klima-Systemen verzeichnet - vermutlich durch das pandemiebedingte Arbeiten vieler Arbeitnehmer im Home Office. In den gewerblichen/industriellen Marktsegmenten, wie Hotel, Restaurant, Einzelhandel und Büro, führte die Pandemie dagegen zu Umsatzeinbußen. Der Heizungsmarkt wiederum wurde durch das Inkrafttreten von gesetzlichen Anforderungen an eine umweltfreundliche Gebäudetechnik positiv beeinflusst.

Wachstum trotz Corona-Pandemie

Im Wohngebäudebereich wurde im Rahmen von Renovierungsarbeiten ein starker Bedarf an umweltfreundlichen Lösungen für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) mit Wärmepumpen verzeichnet, z.B. beim Tausch von Heizkesseln. Selbst in Italien, das von der Corona-Krise hart getroffen wurde, konnte Daikin ein positives Wachstum erzielen, das teilweise auf staatliche Anreize zur Förderung von Wärmepumpen zurückzuführen ist. Besonders gute Ergebnisse wurden in den Benelux-Staaten, Frankreich und Deutschland erzielt.

Hohe Anpassungsfähigkeit der Produktions- und Installationskapazitäten

Angesichts der Corona-Pandemie haben Daikin Europe und die zahlreichen Tochtergesellschaften ihre Anpassungsfähigkeit unter ...

