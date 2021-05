Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Oatly. Gestern ist der Produzent von Milchersatzprodukten, der insbesondere für seine Hafermilch bekannt ist, an die Börse in New York gegangen. Insgesamt sammelte Oatly beim IPO rund 1,7 Milliarden Dollar ein. Mit 17 Dollar pro Aktie lag der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne und katapultierte die Bewertung von Oatly auf 10 Milliarden Dollar. Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel zieht zum Wochenende nochmal ordentlich an. Nach einem Plus von 5,2 Prozent am Donnerstag stehen auch heute wieder Kursgewinne zu Buche. Aus charttechnischer Sicht ist der Nel-Aktie ein wichtiger Schritt gelungen.