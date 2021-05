Köln (ots) - Knapp 26 Jahre nach dem Interview mit Prinzessin Diana arbeitet die BBC die Umstände des Exklusiv-Gesprächs auf. Jetzt kommt raus: Nur aufgrund gefälschter Dokumente kam das Interview überhaupt zustande! TVNOW nimmt diese aktuellen Entwicklungen zum Anlass und stellt "Diana: Das Interview, das die Monarchie erschütterte" ab sofort und exklusiv auf dem Streamingdienst zur Verfügung. Die zweiteilige Dokumentation ist ein intensiver Blick auf Diana, Prinzessin von Wales, ihre kritischen Jahre im Königshaus - und auf das TV-Interview, das die britische Monarchie in ihren Grundfesten erschütterte.1995 erzählte Diana dem BBC-Journalisten Martin Bashir, dass es in ihrer Ehe "drei von uns gibt", sie deshalb magersüchtig gewesen sei - und dass sie und Charles sich untreu seien. Die damals rund 23 Millionen Zuschauer:innen vor den Bildschirmen waren fassungslos - und das britische Königshaus steckte in einer gewaltigen Krise. Neue Dokumente und Interviews zeigen, wie es soweit kommen konnte - und wieso ihr Gesprächspartner nach dem Interview in einen Skandal um gefälschte Kontoauszüge verwickelt war. Welche Auswirkungen hat dieses Interview bis in unsere Zeit - und welche Rolle spielte damals Dianas jüngerer Bruder Charles Spencer?Hier (https://www.tvnow.de/serien/diana-das-interview-das-die-monarchie-erschuetterte-19716) finden Sie die zweiteilige Dokumentation "Diana: Das Interview, das die Monarchie erschütterte" auf TVNOW.Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHKommunikationAlessia Gerkensalessia.gerkens@mediengruppe-rtl.deJanine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4921979