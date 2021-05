DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - US-Service-PMI zu gut

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter freundlich zeigen sich Europas Börsen am Freitagnachmittag. Damit setzt sich die Bewegung vom Vortag fort. Vor dem langen Pfingstwochenende ist es etwas ruhiger an den Märkten geworden. Die Berichtssaison ist praktisch vorüber, auch der kleine Verfalltag an den Terminbörsen hat für keine großen Ausschläge gesorgt. Die Bekanntgabe französischer und deutscher Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Mai setzt ebenfalls keine großen Akzente am Markt. Sorgen macht aber ein "zu guter" US-Einkaufsmanagerindex (PMI). Der DAX steigt 0,6 Prozent auf 15.462 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1 Prozent auf 4.024 Zähler.

Der deutsche Industrie-Einkaufsmanagerindex blieb zwar etwas unter der Prognose, bewegt sich aber mit 64,0 auf sehr hohem Niveau. Analysten führen den leichten Rückgang nur auf Lieferkettenprobleme in der deutschen Autoindustrie zurück.

Für lange Gesichter sorgt aber der PMI für den Service-Bereich in den USA. Er sprang auf 70,1 Punkte, obwohl nur Werte über 64 erwartet wurden. Dies zeige eine bemerkenswerte Beschleunigung beim Wachstum, merkte Indexdienstleister Markit an. Am Markt wird dies sehr zwiespältig gesehen. Denn das übergeordnetes Thema am Markt sind Inflationssorgen bzw. ein früher als erwartet kommendes Rückführen der Wertpapierkäufe (Tapering) durch die Notenbanken. Nun gebe es aber Zeichen für Lohndruck und daraus resultierende Inflation. Das Beharren der US-Notenbank auf ein Fortlaufen der Geldschwemme werde "immer unhaltbarer".

BMW hebt die Margenprognose an

Eine leichte Prognoseanhebung lässt den BMW-Kurs um 1,1 Prozent steigen. Der Autobauer steht im Kartellstreit mit der EU-Kommission vor einem Teilerfolg und kann deshalb eine Rückstellung teilweise auflösen. Dies werde im zweiten Quartal zu einem positiven Ergebniseffekt von rund 1 Milliarde Euro führen. Insgesamt ist die Stimmung für Autowerte gut, am stärksten gesucht ist Continental mit 2,4 Prozent.

Bei Hugo Boss treibt ein überraschend optimistischer Ausblick die Aktien um 6,6 Prozent: Der künftige Chef des Modekonzerns, Daniel Grieder, will den Umsatz in seiner fünfjährigen Amtszeit auf 5 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Dazu hat Hauck & Aufhäuser die Aktie mit "Buy" bestätigt. Begründet wird dies mit einem erheblichen Nachfrage-Nachholbedarf und geringen Markterwartungen an die künftigen Umsätze.

Als stark werden auch die Geschäftszahlen von Richemont gesehen und treiben die Aktie um 4,8 Prozent. Der Umsatz habe zwar nur leicht über den Prognosen gelegen, das Ergebnis aber gleich um 12 Prozent. Gut habe sich die Region Asien-Pazifik entwickelt, heißt es.

Lufthansa von Platzierung belastet

Lufthansa zählen mit 6 Prozent Verlust europaweit zu den schwächsten Aktien. Hier belasten Berichte, nach denen sich die KB Holding, das Anlagevehikel der Thiele-Familie, von 33 Millionen Lufthansa-Aktien getrennt hat. Das soll in etwa der Hälfte des Thiele-Pakets entsprechen. Die Stücke sollen bei 9,80 Euro platziert worden sein.

Prosus verlieren an der Amsterdamer Börse 1,3 Prozent. Belastend dürften die schwach aufgenommenen Quartalszahlen bzw. der Ausblick von Tencent wirken. Prosus hält eine hohe Beteiligung an dem chinesischen Unternehmen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.028,81 0,72 28,90 13,40 Stoxx-50 3.446,45 0,62 21,11 10,88 DAX 15.452,40 0,53 82,14 12,64 MDAX 32.493,44 0,46 148,72 5,51 TecDAX 3.381,46 0,36 11,97 5,25 SDAX 15.933,46 0,45 71,78 7,91 FTSE 7.020,19 0,01 0,40 8,66 CAC 6.391,88 0,76 48,30 15,14 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,13 -0,02 -0,37 US-Zehnjahresrendite 1,63 0,01 -1,05 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,2177 -0,43% 1,2225 1,2215 -0,3% EUR/JPY 132,62 -0,30% 132,97 132,98 +5,2% EUR/CHF 1,0950 -0,19% 1,0960 1,0991 +1,3% EUR/GBP 0,8593 -0,28% 0,8620 0,8629 -3,8% USD/JPY 108,91 +0,12% 108,77 108,86 +5,4% GBP/USD 1,4171 -0,15% 1,4181 1,4158 +3,7% USD/CNH (Offshore) 6,4339 -0,02% 6,4351 6,4343 -1,1% Bitcoin BTC/USD 40.750,75 +0,12% 39.666,76 41.724,11 +40,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,58 61,94 +2,6% 1,64 +31,0% Brent/ICE 66,47 65,11 +2,1% 1,36 +29,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.875,22 1.876,50 -0,1% -1,29 -1,2% Silber (Spot) 27,61 27,78 -0,6% -0,16 +4,6% Platin (Spot) 1.194,70 1.201,40 -0,6% -6,70 +11,6% Kupfer-Future 4,54 4,58 -1,0% -0,04 +28,8% ===

