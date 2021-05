WOCHENVORSCHAU: Termine bis 04. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 04. Juni:

MONTAG, DEN 24. MAI 2021

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 04/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/21

14:30 USA: CFNA-Index 04/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 04/21

SONSTIGE TERMINE

19:00 EUR: Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Thema sind die Koordinierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die Beziehungen zu Russland und Großbritannien sowie der Klimaschutz. (bis 25.05.21) HINWEIS

AUT / CHE / DEU / NOR: Feiertag "Pfingstmontag", Börsen geschlossen DIENSTAG, DEN 25. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:10 DEU: MBB, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Tele2, Capital Markets Day

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Intuit, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 03/21 09:00 AUT: Industrieproduktion 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/21

15:00 USA: FHFA-Index 03/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) 10:00 DEU: Online-Pk Bank Julius Bär: "Finanzmarktausblick 2021" u.a. mit dem Chefvolkswirt des Instituts, David Kohl 10:00 DEU: Online-Pk der Deutschen Umwelthilfe zu Ergebnissen eines deutschlandweiten Klima-Gebäude-Checks 10:00 DEU: Beginn Online-Konferenz zum Thema Innovation und digitale Transformation mit künstlicher Intelligenz. Das "SAS Global Forum EMEA" gilt als eine der wichtigsten Konferenzen rund um künstliche Intelligenz (KI) und stellt dieses Jahr erstmals bei einer zusätzlichen Europa-Ausgabe den Einsatz dieser Technologien in den Vordergrund. 10:00 DEU: Online-Pk des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zur Lage auf dem Wohnungsmarkt und Erwartungen an die Politik 11:00 DEU: Wirtschaftsvereinigung Stahl, Online-Veranstaltung Berliner Stahldialog zum Thema: "Wasserstoff für eine klimaneutrale Stahlindustrie" DEU: Online-Pk zu "Hybride Bedrohungen, Cyberangriffe und Desinformation: Wie sicher ist die Bundestagswahl?" u.a. mit Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamts (Destatis) und Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 19:00 DEU: Digitaler Wirtschaftsgipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build (online)

MITTWOCH, DEN 26. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

09:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: 1&1 Drillisch, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung (online)

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung (online)

16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung (online) 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung (online)

19:00 USA: Facebook, Hauptversammlung (online)

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q1-Zahlen

GBR: Shell, Investor Day

USA: Ford Motor, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 03/21 (vorläufig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/21

08:00 DEU: Destatis: Preise für Benzin, Dieselkraftstoffe und Rohöl sowie Importe von Rohöl, Januar 2020 bis April 2021 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/21 und Q1/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2,5 Mrd EUR 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Veranstaltung Bankenverband BdB: "Unternehmensfinanzierung nach der Corona-Krise: Welche Rolle haben die privaten Banken?" DEU: Digitaler 9. Innovationstag des BMAS "Weiterbildungsrepublik. Qualifiziert für morgen" + 10.45 Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

14:30 DEU: Online-Veranstaltung des Tagesspiegels zu "Die Gesundheitswirtschaft der Region in Krisenzeiten: Chancen, Herausforderungen, Erkenntnisse" GBR: Boris Johnsons ehemaliger Berater Dominic Cummings äußert sich zur Pandemie-Bewältigung der britischen Regierung, London SYR: Präsidentschaftswahl in Syrien

DONNERSTAG, DEN 27. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VCI, Q1-Konjunkturbericht

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: VTG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hornbach, Bilanz-Pk

14:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammung (online) 19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gerry Weber, Q1-Zahlen

FRA: Korian, Hauptversammlung (online)

ITA: Autogrill, Q1-Umsatz

USA: Medtronic, Q4-Zahlen

USA: Moderna, Science Day

USA: Best Buy, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/21

08:00 DEU: Destatis: Überschuldung von Privatpersonen Jahr 2020 08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 04/21 (experimenteller Frühindikator)

08:00 CHE: Handelsbilanz 04/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (vorab) 14:30 USA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Impfgipfel der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs 10:00 DEU: Online-Pk zur Umschlagentwicklung des Hamburger Hafens im ersten Quartal 2021 11:45 DEU: Offizielle Einweihung der Stromleitung Nordlink von Schleswig-Holstein nach Norwegen (online) + Unter anderem mit

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),

- der norwegischen Premierministerin Erna Solberg,

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU),

- Daniel Günther (CDU), Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein - Jan Philipp Albrecht (Grüne), Energiewendeminister in Schleswig-Holsteins + 13.00 Pk Altmaier

+ 13.25 Pk Günther/Albrecht

11:00 DEU: BGH klärt: Ist der Gold-Ton des Lindt-Schokoladenhasen als Marke geschützt? 12:00 DEU: Konferenz des Netzwerks "Global Solutions Initiative" zur Neuausrichtung der internationalen Politik in der Post-Covid-Welt Die "Global Solutions Initiative" berät internationale Organisationen wie die G20 oder die OECD zu Fragen globaler Probleme wie Klimawandel, sozialer Ungerechtigkeit oder Migration. + 14.00 Beitrag Gesundheitsminister Jens Spahn

+ 15.00 Beitrag Finanzminister Olaf Scholz

+ 16.00 Beitrag EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovskis + 17.15 Beitrag Umweltministerin Svenja Schulze

DEU/JPN: EU-Japan-Gipfel per Videokonferenz. Für die EU werden die Gespräche von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel geführt. 18.00 EUR: Pk EU-Ratstreffen Wettbewerb

FREITAG, DEN 28. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Total, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 05/21

07:00 FIN: BIP Q1/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 04/21

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:30 SWE: BIP Q1/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 04/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Schweiz

EUR: S&P Ratingergebnis Iralnd, Türkei

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Online-Dialog "Digitaler Wandel in der Beruflichen Bildung" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 13:00 DEU: "Global Solution Summit" u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel HINWEIS

USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Börsenhandel (bis 20.00 h) MONTAG, DEN 31. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Lotto24, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/21 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/21

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 04/21

07:00 EST: BIP Q1/21

08:00 DNK: BIP Q1/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q1/21 (endgültig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 05/21 10:00 POL: BIP Q1/21 (endgültig)

10:30 POL: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q1/21 (endgültig)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/21

11:00 EUR: OECD Economic Outlook

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q1/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbrauchderpreise 05/21 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

19:30 DEU: Zukunftsgespräch mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Bundestagskandidaten der SPD Berlin FIN: Green Week 2021. Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik. Die Eröffnungsveranstaltung findet in Lahti (Finnland) statt, die Konferenz selber wird aber nur online durchgeführt. HINWEIS:

GBR / USA: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 01. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online)

11:00 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Dell, Q1-Zahlen

UsA: Zoom, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 LTU: BIP Q1/21 (endgültig)

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 04/21

09:00 CHE: BIP Q1/21

09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 CZE: BIP Q1/21 (vorläufig)

09:00 HUN: BIP Q1/21 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 ITA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 04/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/21

MITTWOCH, DEN 02. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 04/21 11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online)

14:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP "SAPPHIRE NOW" (bis 03.06.2021) Keynote mit CEO Christian Klein USA: F8 Refresh- Online-Version der Facebook-Entwicklerkonferenz USA: Pkw-Absatz 05/21



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/21

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: 4. Russlandtag digital - größtes deutsch-russisches Wirtschaftstreffen 13:30 DEU: Digitales Branchengespräch "Luftfracht und Klimaschutz" GBR: Online-G7-Impfgipfel zur Stärkung des Vertrauens in Impfstoffe RUS: Internationales Wirtschaftsforum SPIEF mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sankt Petersburg DONNERSTAG, DEN 03. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP "SAPPHIRE NOW" (letzter Tag)

DEU: KBA / VDA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 05/21

NLD: Adyen, Hauptversammlung

USA: Nvidia, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/21

08:00 RUS: PMI Dienste 05/21

09:15 ESP: PMI Dienste 05/21

09:45 ITA: PMI Dienste 05/21

09:50 FRA: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/21

14:30 USA: Produktivität Q1/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 05/21

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu einer Klage Ungarns gegen eine Entschließung des Europäischen Parlaments 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in Deutschland FREITAG, DEN 04. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung

USA: Pharmakonferenz ASCO 2021 (online, bis 8.6.)

USA: Netflix, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SVK: BIP Q1/21 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q1 1/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Schweden, Malta

EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei, Russland

SONSTIGE TERMINE

GBR: Treffen der G7-Finanzminister in London

°

