Vorstands-Personalia Hornbach Baumarkt AG verlängert Vertrag

mit Logistik-Vorstand Ingo Leiner bis Februar 2027 Bornheim bei Landau/Pfalz, 21. Mai 2021.

Der Aufsichtsrat der Hornbach Baumarkt AG hat die Bestellung von Ingo Leiner zum Mitglied des Vorstands über den 28. Februar 2022 hinaus für weitere fünf Jahre, das heißt für den Zeitraum 1. März 2022 bis 28. Februar 2027, verlängert.

Ingo Leiner trägt seit März 2012 die Vorstandsverantwortung für Logistik im Hornbach Baumarkt AG Konzern. Mit Beginn des Geschäftsjahres 2020/21 übernahm er zusätzlich die Ressorts Bauwesen und Technischer Einkauf.

Der 46-Jährige verfügt über eine langjährige Hornbach-Erfahrung. Von 1997 bis 2004 war er in verschiedenen Führungspositionen im Einkauf des Unternehmens tätig. Anschließend war er bis zu seiner Erstbestellung in den Vorstand im Jahr 2012 Leiter Unternehmensentwicklung und ab 2009 zusätzlich Leiter Logistik.







axel.mueller@hornbach.com Kontakt:Axel MüllerLeiter Group Communications und Investor RelationsHORNBACH Holding AG & Co. KGaATel. +49 (0) 6348 602444axel.mueller@hornbach.com

