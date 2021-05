DJ Söder will Wahlprogramm der Union ergänzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die CSU wird nach den Worten ihres Vorsitzenden Markus Söder mit einer eigenständigen Programmatik in die Bundestagswahl ziehen. "Es wird ein gemeinsames Wahlprogramm von CDU und CSU geben. Aber da wir eine eigenständige Partei sind, die nur in Bayern antritt, müssen wir das Programm ergänzen", sagte Bayerns Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Medienguppe. "Wir haben die größte ökologische Landwirtschaft in Deutschland, besondere Klima-Herausforderungen durch die Alpen - und den größten Zuzug von jungen Menschen. Also legen wir darauf einen Schwerpunkt."

Söder sprach sich für den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, als Spitzenkandidat der CSU aus. "Alexander Dobrindt ist als Landesgruppenvorsitzender der geborene Spitzenkandidat", sagte er. "Aber wir werden das noch gemeinsam bereden. Wir wollen eine jüngere, weiblichere Liste und werden paritätisch antreten - dies wäre für die CSU bei der Bundestagswahl ein Novum."

Höhere Steuern lehnt Söder nach der Bundestagswahl strikt ab. "Wir sind klar gegen Steuererhöhungen", sagte er. Die CSU wolle "eher Steuern senken über eine Klimasteuerreform", betonte Söder. Zugleich forderte der Ministerpräsident ein Konjunkturprogramm. "Ziel muss die digitale und ökologische Transformation unserer Wirtschaft sein. Das erfordert große Investitionen", sagte er. "Andernfalls verlieren wir im Wettbewerb mit China und den USA dramatisch an Boden."

Kontakt zu den Autoren: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 19:00 ET (23:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.