Kaum ein Thema bewegt die Finanzmärkte derzeit so stark wie die Inflation. Mit 2,0 Prozent ist die Teuerungsrate in Deutschland aktuell so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Steigt sie mit der erwarteten wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise weiter stark, gerät die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck, ihre extrem lockere...

Den vollständigen Artikel lesen ...