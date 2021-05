Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX knüpfte diese Woche an seinen Aufwärtstrend an und schloss mit einem Plus von 1,6% knapp über 3,400 Punkten. Zugpferd des kräftigen Anstiegs war dabei die Erste Group, die in ihrer dieswöchigen HV eine Dividende von EUR 0,50/Aktie beschloss. Die Berichtssaison in Österreich lieferte diese Woche gemischte Impulse. Die Versicherer und Semperit berichteten sehr gute Auftaktquartale während SBO und natürlich der Flughafen Wien nach wie vor unter der Corona-Pandemie litten. Mayr-Melnhof spürte den Margendruck aufgrund steigender Inputkosten, AT&S zeigte sich im Ausblick etwas konservativer als vom Markt erhofft. Stärkster ATX-Wert war diese Woche die Erste Group mit +7,3%. Die HV beschloss die vorgeschlagene Dividende von EUR 0,50/Aktie ...

