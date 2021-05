Puh, war das knapp! Denkbar knapp scheiterte der Deutsche Aktienindex gestern an neuen Allzeithochs. Denn der Schlusskurs von 15.437 war "lediglich" der zweithöchste jemals gemessene Schlusskurs in der kompletten Dax-Historie. Mit einem höheren Kurs verabschiedete sich der Index bis nur am 16. April aus dem Handel. Damals schloss der Dax bei 15.459 - also ganze 22 Punkte höher. Doch neue Tops sind damit nur eine Frage der Zeit…

...

Den vollständigen Artikel lesen ...