Ein paar Klicks ersetzen in Estland den Gang zur Wahlurne. Knapp die Hälfte der Stimmen wurden bei der letzten Wahl digital abgegeben. Angst vor einem Hackerangriff haben die Behörden nicht. Statt per Urne oder Brief können die Wahlberechtigten in Estland seit 2015 digital ihre Stimme abgeben. Heißt: Eine spezielle Software auf dem Computer installieren, ein Kartenlesegerät anschließen, sich per Ausweis und Passwort identifizieren, durch die Parteien scrollen und den Favoriten anklicken. Über einen QR-Code lässt sich in einer App prüfen, ob die Stimmabgabe korrekt gespeichert wurde...

Den vollständigen Artikel lesen ...