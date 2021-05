Sell in May and go away - so lautet eine der bekanntesten Börsenweisheiten überhaupt. Demnach sollten sich Anleger (spätestens) im Mai von ihren Aktien trennen und der Börse den Rücken kehren. Doch dieser Ratschlag könnte 2021 teuer werden. Denn die großen Indizes - allen voran der Dax - schicken sich an, neue Kaufsignale auf breiter Front zu markieren. So steht der Deutsche Aktienindex unmittelbar vor neuen Hochs…

Am Freitag fehlten lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...