ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Auch wenn der ATX einen Teil seiner Gewinne wieder abgibt bleibt unterm Strich ein Plus von 1,6% auf Wochensicht. Der Aufwärtstrend bleibt somit bestehen, wobei die Trendstärke dem DMI zu Folge in den letzten Tagen leicht nachgelassen hat. Die meisten technischen Indikatoren stehen jedoch weiterhin auf Kaufen, sowohl kurz- als auch langfristig. Das positive Momentum hält an, zum 10- Jahres-Höchststand fehlen nicht einmal mehr 300 Indexpunkte. Mit kürzeren Konsolidierungsphasen ist weiterhin zu rechnen, insgesamt gesehen kann das Chartbild aber weiterhin überzeugen. Wir rechnen auch in den nächsten Wochen mit weiteren Anstiegen."

Den vollständigen Artikel lesen ...