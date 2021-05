New Work SE? Ach so, Xing und Kununu! Die Berufsplattformen sind die wichtigsten Marken des S-Dax-Konzerns. Wie sich Recruiting verändert, erklärt CEO Petra von Strombeck im Interview. Gleich zu Beginn des Zoom-Interviews outet sich Petra von Strombeck (51) als bekennende Videokonferenzhasserin. Dafür wirkt sie beim Call aus dem heimischen Wohnzimmer ausgesprochen gut gelaunt. Nach Stationen bei Lotto24, Tchibo und Sky ist von Strombeck seit Ende Mai 2020 Vorstandsvorsitzende des Hamburger Unternehmens New Work SE, das neben weitläufig bekannten Marken wie dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...