Der Kurs des Bitcoin springt deutlich auf niedrigem Niveau. Auch der Ether sackt erneut auf unter 2.000 US-Dollar ab. Cardanos ADA verliert fast 16 Prozent. Am Pfingstsonntag gibt es keinen Grund zur Freude für Kryptoinvestoren. Eine sich noch am Samstag andeutende Trendverbesserung hat sich am Sonntag zu einer Abwärtsbewegung verkehrt. Der Bitcoin sackte erneut auf fast 34.000 Dollar ab, der Ether pendelte bis unter 2.000 und der ADA reduzierte sich auf 1,25 Dollar. Auch der Dogecon verlor weitere acht Prozent. Verluste bis zu 19 Prozent Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...