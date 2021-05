Der 14. Mai hat gute Chancen, in die Firmengeschichte von Nel ASA einzugehen. Denn an diesem Tag markierte die Aktie bei 1,57 Euro ihr bisheriges Tief in der seit Januar andauernden Korrektur. Dort gelang dem norwegischen Spezialist für Elektrolyseure und grünen Wasserstoff endlich der Dreh nach oben. Mittlerweile notiert der Kurs schon wieder deutlich höher, womit sich das nächste Kursziel jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...